To ich ostatni mecz w tej drużynie. Pięciu zawodników odchodzi!

Wilki do tej pory wygrały tylko dwa spotkania. Jeśli pokonają Unię, to zakończą sezon z trzema tryumfami. Dokładnie tyle samo ma ZOOLeszcz GKM, jednak grudziądzanie mają na swoim koncie jeszcze dwa remisy i dwa bonusy. To zrobiło różnicę w walce o siódme miejsce. Aż pięciu zawodników ma odejść z Krosna , zaczynając na liderze Jasonie Doyle'u, a kończąc na drugim juniorze Denisie Zielińskim.

Doyle i Lebiediew zostaną w PGE Ekstralidze

Doyle już w drugiej części sezonu nie mógł opędzić się od ofert. Mówiło się o powrocie do For Nature Solutions KS Apatora czy Enea Falubazu (po awansie). W pewnym momencie był najbliżej klubu z Torunia, jednak już teraz przesądzone jest, że przeniesie się do GKM-u, gdzie ma stworzyć australijski duet liderów z Maxem Fricke'iem.



Klubu w elicie szuka także Andrzej Lebiediew. Łotysz to przykład wielkiej ambicji. Po niedawnym meczu w Grudziądzu mówił, że zawsze chce przekonać ekstraligowych działaczy do swojej osoby, choć w swoich poprzednich przygodach w elicie brakowało mu szczęścia. W sezonie 2020 zmalał nogę, przez co stracił cały sezon. Teraz w kilku meczach zaprezentował się korzystnie. Lebiediewa najwięcej łączy się z Apatorem.