To ich nadzieja na przyszłość. Wielkie postępy wychowanka

Robi szybkie postępy. Za rok może być podstawą pary juniorskiej

Jeśli Nowak będzie w takim tempie poprawiać swoje żużlowe rzemiosło, to całkiem realne że już za rok stanie się czołowy juniorem Polonii, bo niemal pewne jest odejście gwiazdy drużyny, czyli Wiktora Przyjemskiego. 18-latek zostanie tylko w przypadku awansu do PGE Ekstraligi, a tego trudno się spodziewać. Polonia najpewniej będzie miała zatem parę Nowak-Buszkiewicz i jej liderem bez problemu może być ten pierwszy, choć niedawno jeszcze nikt by na to nie postawił.