To ich czwarta umowa, ale za to jaka. Tej spółki im zazdroszczą

Tempo rozwoju żużlowej Ekstraligi jest imponujące. Do pierwszej umowy telewizyjnej z TVP musiała ona dopłacać, a teraz zgarnia 60,5 miliona rocznie. Pierwszy sponsor tytularny Ekstraligi, czyli Centernet, płacił za nazwę około 400 tysięcy. Wsparcie obecnego, jeśli wierzyć plotkom, jest już teraz 10 razy większe. Za rok wejdzie w życie nowa, już czwarta umowa z PGE, która przebija wszystkie dotychczasowe.

PGE nagonka nie dotyczy

Nikt się nie czepia, bo co do zasady nie ma sprzeciwu wobec wspierania przez spółki skarbu państwa całych lig. Tutaj mamy bowiem taką oto sytuację, że miliony z PGE nie trafiają do jednego, ale są dzielone na osiem klubów.