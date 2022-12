- Już samo wdrapanie się na podium będzie bez dwóch zdań ogromnym wyróżnieniem. Zasłużył, aby znaleźć się tu za plecami naszej dominatorki. W mojej prywatnej klasyfikacji właśnie tam go ulokowałem.

- Kapitan naszej kadry nie skompletuje hat-tricka. Zgadzamy się chyba, że to byłaby jakaś nie trzymająca się logiki sensacja. Generalnie zadajmy sobie pytanie, czym Robert zasłużył sobie, żeby być wysoko? Lasu rąk nie widzę (śmiech). Dam sobie głowę uciąć, że Lewandowski nie znajdzie na podium, a gdyby nie to, że jest piłkarzem, postacią światowego formatu może nawet wylądowałby gdzieś w ogonie ścisłej dziesiątki.

- Dużo jest niedomówień, ale ponoć w każdej plotce jest ziarenko prawdy. Szambo wybiło, za kulisami ciągle bulgocze, a atmosfera wokół drużyny Michniewicza jest napięta. Reprezentacja ma twarz Lewandowskiego więc ten brzydki zapach przyklei się i do Roberta. Jego gwiazda mocni zbladła. Codziennie jesteśmy karmieni nowymi informacjami z jądra tzw. afery premiowej. Dla mnie osobiście to niepojęte, że na tym poziomie finansowym, gdzie zawodnicy zarabiają w ligach kosmiczne pieniądze, wybucha jakaś awantura o rządową kasę, a zawodnicy jeszcze wyciągają po nią ręce. To jest niesmaczne i trąci żenadą.