To dla niego ostatnia szansa. Polak ma się czego bać?

Do końca tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix zostały już tylko trzy rundy. Pomimo dość okazałej przewagi w klasyfikacji generalnej, Bartosz Zmarzlik wciąż nie może być jednak pewny swego, bo w najbliższą sobotę zmagania przeniosą się do ojczyzny Leona Madsena. Poza tym w Polsce rozpoczną się też wielkie finały na trzech poziomach rozgrywkowych. W skrócie, będzie co oglądać.