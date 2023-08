To dla nich wielki dzień. Tym razem musi się udać

W 2014 roku tor po opadach deszczu był bardzo trudny. Działacze z Rygi zrobili wszystko, by dobrze go przygotować. Bardzo im zależało na rozegraniu tych zawodów. Ostatecznie wszystkie prace niczego nie dały, bo turniej został przeniesiony do Daugavpils. Żal w stolicy był wielki, bo to miało być otwarcie toru po modernizacji, którą wykonano na czas (na Łotwie to wcale nie jest takie częste). Koniec końców Ryga mogła tylko obejść się smakiem. Przy okazji przeniesienia turnieju doszło też do słynnej sytuacji z udziałem Darcy'ego Warda, którą pamięta większość kibiców.