To dla nich ostatnia reska ratunku? Zbierają kasę i liczą na miliony biznesmena

Wojciech Kwiecień ostatanią deską ratunku dla Unii Tarnów?

Poseł Wardzała we wspomnianym komunikacie z lutego wspomniał, że trzeba zrobić wszystko, aby znaleźć innych chętnych sponsorów, którzy będą w stanie zastąpić Grupę Azoty. Ta misja od początku brzmiała niczym science fiction. W zasadzie jedyna nadzieja była taka, że uda się nakłonić jakiegoś majętnego biznesmena, który zechce wrzucić dużą gotówkę i w ten sposób ratować klub. Z naszych informacji wynika, że działacze próbowali dotrzeć do kilku takich osób z próbą przekonania ich, że warto zainteresować się żużlową Unią.

Kwiecień to człowiek, który nie lubi medialnego rozgłosu. Unika obecności w mediach. Im. mniej się o nim pisze i mówi tym lepiej. Czy jest więc szansa, że zainteresuje się Unią Tarnów i zdecyduje się w nią zainwestować? To duży znak zapytania, bo trzeba przyznać, że z żużlem do tej pory miał niewiele wspólnego. Oprócz tego projekt Wieczystej pochłania jego czas i środki finansowe.

Z drugiej jednak strony na kryzysie żużlowej Unii mógłby zbudować swój kapitał i w relatywnie szybki sposób wyprowadzić klub na prostą, który ma bogate tradycje. W ciemno można jednak założyć, że Kwietnia interesowałaby pełna kontrola nad spółką. Od ludzi znających go słyszymy, że jeśli w coś wchodzi, to angażuje się w to na sto procent, więc trudno liczyć na półśrodki. Biznesmena mogłyby skusić także pozasportowe koneksje. Idą wybory samorządowe, a w mieście dojdzie do zmiany. To może być (choć nie musi) jeden z argumentów.