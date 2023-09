To było zatrważające. Jest coraz gorzej

Kiedyś Cardiff to było wielkie, niepodważalne święto speedwaya i zdecydowanie najważniejsza runda w kalendarzu . Stadion po brzegi wypełniał się kibicami, a ponad 50 tysięcy gardeł krzyczących w tym samym czasie robiło wrażenie. To jednak raczej już nie wróci. Od kilku lat obserwujemy zdecydowany spadek zainteresowania zawodami w stolicy Walii, choć te nadal robione są z wielką pompą. Bardzo dba się, by było to show. Ludzie jednak przychodzą coraz mniej licznie. I bardzo rzuca się to w oczy.

To była klęska, ale oni dalej będą tam robić Grand Prix

Mimo wielu plotek o możliwej rezygnacji z Cardiff minimum na jakiś czas, już w niedzielę oficjalnie poinformowano o tym, że w sierpniu 2024 ponownie zobaczymy tam najlepszych zawodników na świecie. Tym samym obawy dużej części kibiców zostały rozwiane (jest duża grupa fanów, którzy jeszcze w Cardiff nie byli i chcą to zrobić w najbliższej przyszłości) . Minimum jedna jeszcze szansa na "zaliczenie" tego toru będzie. I to już za nieco ponad jedenaście miesięcy.

Wpływ na kiepską frekwencję może mieć słabsza niż oczekiwano postawa Brytyjczyków. Co prawda trio Bewley-Lambert-Woffinden to ścisła, światowa czołówka, ale żaden na ten moment nie jest w stanie rywalizować ze Zmarzlikiem. Najbardziej zawodzi Bewley, który rok temu wygrywając turnieje dał nadzieję na to, że do walki z Polakiem jest już gotowy. A teraz jest o krok od tego, by znaleźć się poza czołową szóstką, co nie da mu utrzymania. Z pewnością może jednak liczyć na stałą dziką kartę.