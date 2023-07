To było straszne. Dramatyczne sceny za granicą

Zaczęło się od fatalnej kraksy Michaela Haertela . Niemiec brał udział w eliminacjach do przyszłorocznego GP na długim torze. Podczas zawodów we francuskim La Reole radził sobie świetnie, ale niestety na samym końcu rywalizacji spotkało go coś okropnego. W biegu o nic, Haertel zaczepił o Dave'a Meijerinka, ostro wystrzelił w powietrze i mocno huknął głową o tor. A przypomnijmy, że na long tracku zawodnicy rozwijają znacznie większą prędkość niż w klasycznym żużlu. Według relacji świadków, całe zajście wyglądało paskudnie.

Diagnoza postawiona zawodnikowi brzmi niestety równie paskudnie. Haertel doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego, miał także wylew krwi do mózgu. Jedynym pozytywem w tych strasznie brzmiących wieściach jest to, że aktualnie jego stan zdrowia jest ustabilizowany. Na pewno jednak czeka go bardzo długa rehabilitacja, bo choć Haertel jest przytomny, okoliczności i typ urazu bardzo przypominają to, co w sierpniu ubiegłego roku spotkało Adriana Miedzińskiego.