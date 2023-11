To było pewne. Tłumy przyszły na spotkanie z 18-latkiem

Przed sezonem 2023 spodziewano się, że Wiktor Przyjemski będzie skuteczny w lidze, bo już rok wcześniej spisywał się świetnie, choć miał bardzo niewielkie doświadczenie. Jednak to, co ten chłopak zrobił, przeszło absolutnie najśmielsze oczekiwania. Został najlepszym żużlowcem ligi, wyprzedził naprawdę znanych i utytułowanych rywali: Przemysława Pawlickiego, Krzysztofa Buczkowskiego czy Tobiasza Musielaka. Miał kilka tygodni bez porażki z jakimkolwiek konkurentem, momentami aż trudno było uwierzyć w to, że da się tak jeździć w wieku 18 lat. Ciągnął Polonię za uszy, ale awansu to nie przyniosło.

A w związku z brakiem awansu, stało się to czego w Bydgoszczy bali się od dawna. Już w trakcie sezonu menedżer Wiktora zapowiedział, że jego zawodnik zostanie klubie tylko pod warunkiem tego właśnie awansu. Tuż po półfinale z ROW-em Rybnik Wiktor wyszedł na murawę i ze łzami w oczach oświadczył, że odchodzi. Jego nowym klubem został Platinum Motor Lublin. Między wierszami Przyjemski dał jednak do zrozumienia, że chętnie by wrócił. Umowę podpisał zresztą tylko na jeden sezon.

Szybka Kontra. Terminarz ligi. Czy bedą niespodzianki? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Tłumy przyszły dla młodej gwiazdy. Cały czas wierzą w szybki powrót

Kilka dni temu Wiktor Przyjemski spotkał się z kibicami w bydgoskiej galerii Focus. Bardzo dużo ludzi przyszło podziękować mu za kapitalny sezon. Junior jest w mieście uwielbiany i jego odejście - choć spodziewane - było dużym ciosem. Jak się okazało, także dla niego samego. Wiktor bardzo zżył się z miejscowym środowiskiem i wiele wskazuje na to, że zostawił pewną furtkę na przyszłość. Kto wie, może rozbrat potrwa tylko jeden rok? Przyjemski miał oferty na kilka lat, ale podpisał jedynie roczną umowę w Lublinie.

A w Bydgoszczy po jego stracie chyba zrozumieli, co się stało. Prezes Jerzy Kanclerz wreszcie poczynił starania, które dały mocny skład. Krzysztof Buczkowski, Kai Huckenbeck, Tim Soerensen, Mateusz Szczepaniak, Andreas Lyager i Franciszek Karczewski. Jeśli do tego dojdzie jeszcze Maksym Borowiak, to Abramczyk Polonia wyrośnie może nawet na głównego faworyta ligi. I w przypadku awansu z pewnością Przyjemski będzie pierwszym kandydatem do jazdy w ekstraligowej drużynie.

Wiktor Przyjemski / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Wiktor Przyjemski / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski