To było jego oczko w głowie. Podjął zaskakującą decyzję

Łotysz przeżywa obecnie jedne z najwspanialszych chwil w dotychczasowej karierze. W sezonie 2023 Andrzej Lebiediew nie dość, że powrócił do PGE Ekstraligi i stał się liderem Cellfast Wilków Krosno, to na dodatek otrzymał zaproszenie do prestiżowego cyklu Speedway Grand Prix 2024. W elitarnych zmaganiach 29-latek startował już co prawda kilkakrotnie, ale nigdy nie był stałym uczestnikiem mistrzostw.