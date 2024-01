To byłby transferowy hit! Polowanie na duńską gwiazdę

To, że Betard Sparta Wrocław musi znaleźć nowego zawodnika w miejsce Taia Woffindena wydaje się oczywiste. Anglik od sezonu 2012 jeździe w Sparcie i w klubie cenią go za wierność i przywiązanie, ale dwa ostatnie sezony nie były już najlepsze w jego wykonaniu.

Woffinden chyba sam czuje to, że potrzeba mu zmian, bo jeszcze przed rozgrywkami w 2023 mocno rozważał możliwość przenosin do Apatora Toruń. Ten klub nadal chodzi mu po głowie, więc niewykluczone, że w 2025 tam właśnie trafi.

Sentymenty na bok. Z Woffindenen ligi już nie zawojują

Michelsen we Włókniarzu z kłopotami

Michelsen ma za sobą pierwszy sezon we Włókniarzu, gdzie nie do końca się odnalazł. Spisywał się zdecydowanie gorzej niż wcześniej w Platinum Motorze. Jego średnia znacząco spadła. Do tego doszły nieporozumienia na linii Michelsen - Leon Madsen. Działacze Włókniarza zaklinali rzeczywistość, mówiąc, że Duńczycy są kolegami, ale w kuchni jednego ze spotkań, co pokazała stacja Canal+, było widać, jak między nimi iskrzy. I choć klub epatował potem zdjęciami, gdzie Madsen i Michelsen ściskają się i wspólnie cieszą z wygranej, to wiemy, że spięć było więcej. Eksperci bili zresztą na alarm, mówiąc, że nie może być dwóch samców alfa w drużynie.