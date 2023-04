To byłby hit. Mówi, czy Włókniarz potrzebuje Thomsena

Łukasz Banaś, radny Częstochowy, kibic Włókniarza: Nie ma tutaj, co dorabiać ideologii, wymknął nam się z rąk wygrany mecz. Na własne życzenie dokonaliśmy dużej sztuki. Roztrwoniliśmy wysoką przewagę, ale daleki jestem od biczowania kogokolwiek. Jasne, na gorąco byliśmy mocno wkurzeni, pewnie na trybunach niejednemu wyrwało się pod nosem coś niewybrednego, ale kilkanaście godzin po zawodach, już na chłodno, inaczej do tego podchodzę.

- Włókniarz wyglądał jakby świeciła mu się kontrolka i dojeżdżał ten mecz na oparach paliwa. Stal wyszarpała remis, bo w porę połapała się w ustawieniach motocykli. Thomsen od początku był diabelsko szybki, wystarczyło, że Vaculik "zatrybi", dorzuci coś Woźniak i zaczną się problemy. Niestety come back gości nastąpił, kiedy większość kibiców, jak sądzę dzieliła już skórę na niedźwiedziu i dopisywała Włókniarzowi dwa duże "oczka" do tabeli. Ale taki jest żużel, czasem okrutny.

- Porażka w takim stylu byłoby katastrofą. Gorzowianie wykazali ogromny hart ducha i determinację. To drużyna z charakterem. Brawa za to, że się nie poddali, bo wiele zespołów na ich miejscu prosiłoby już o jak najniższy wymiar kary.

- Nie sądzę. Dwóch naszych liderów dostało 1-5 w piętnastym biegu i to był gwóźdź do trumny. Takie rzeczy w zawodowym sporcie na najwyższym poziomie się zdarzają. Ale ja z tego meczu i tak zabrałem do domu garść pozytywów. W tej ekipie tkwią ogromne rezerwy. Liderzy mimo wpadki robią swoje, u Drabika nie ma się do czego przyczepić, Miśkowiak zaliczył postęp, Woryna nie pojechał w nominowanych, być może na więcej nie pozwolił stan zdrowia. Juniorzy rozkręcą się, na razie płacą frycowe, ale dajmy im spokojnie pracować. Proszę zauważyć, że w poprzednim sezonie też długo się rozkręcaliśmy, a potem o mały włos nie zatrzymaliśmy się w finale.