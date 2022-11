To byłaby ulubiona drużyna Stanisława Barei

Bareja zakochałby się w żużlu

Mecz sezonu: półfinał z PSŻ-em. Kibice Kolejarza zapewne chcieliby o nim czym prędzej zapomnieć, ale ich koledzy z innych ośrodków będą wspominać go latami. Czy to błąd w żużlowym Matriksie? Załamanie czasoprzestrzeni? Czego tam nie było! No, to po kolei. Fenomenalna walka na torze przypieczętowana godną zapamiętania akcją Daniela Kaczmarka, który wyprzedzając Kacpra Gomólskiego tuż przed metą zdążył odwrócić się do wychowanka Startu i pomachać mu na do widzenia. Awantura w parku maszyn. Bójka na torze. Kibice rzucający kubkami po piwie w stronę sędziego. Defekty na prowadzeniu. Jeden bieg powtarzany aż pięciokrotnie. Kontuzjowany Jonas Seifert-Salk markujący falstart, by wpuścić do rywalizacji Francisa Gustsa. Wszystko to przy oprawie taneczno-muzycznej w wykonaniu dzieci tańczących poloneza na murawie. Jeśli Stanisław Bareja z góry oglądał to spotkanie, to z pewnością jest już gorącym sympatykiem sportu żużlowego.