To byłaby katastrofa polskiego klubu. Wypominają im jedno, igrają z ogniem

Chcą zbić fortunę na swoich juniorach, to jedyna zagadka

Na ten moment zagadką pozostaje jedynie, który z juniorów, oprócz Damiana Ratajczaka, uda się na wypożyczenie do innego klubu. Wbrew niektórym pogłoskom, nie będzie to Antoni Mencel, który jest przewidziany do startów w Lesznie w następnym roku. Ponadto dołączy do nich utalentowany Kacper Mania, do niedawna czołowy żużlowiec na świecie w klasie 250cc.