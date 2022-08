Na konferencji i zbiorowym oglądaniu "szopki" w Cardiff byli: "dzika karta" Mateusz Szczepaniak, prezes klubu z Krosna (miasto to stało się nie tylko stolicą żużla na Podkarpaciu, ale też stolicą speedwaya w całej Polsce południowej ) Grzegorz Leśniak, szef GKSŻ Piotr Szymański, Maciej Polny ze Speedway Evant, honorowy patron IMP 2022 (czyli ja) oraz szereg innych zacnych osób od Podkarpacia po Pomorze. Wszyscy mieli świeżo w pamięci ostatnie zawody Tauron SEC w niemieckim Guestrow. Mijanki na trasie i fascynujące ściganie można było porównać z tym, co działo się w czasie tych 200 minut na Principality Stadium.

Gdyby takie męki Grand Prix zdarzyły się po raz pierwszy, czy nawet drugi w ciągu całego cyklu, machnąłbym ręką i nawet bym się nie zająknął. Rzecz w tym, że to nie wyjątek od reguły, lecz reguła. Od Gorican przez Stadion Narodowy w Warszawie, Markete w Pradze, niemieckie Teterow i walijsko-brytyjskie Cardiff. Zbyt dużo tych przypadków, za dużo tej monotonii. Z tej nudy, jednostajności, braku walki i fatalnie przygotowanego toru cieszyć się mogą tylko... organizatorzy SEC. Na tle GP wypadają rewelacyjnie. No , ale jednak umiejętnie wybierają miasta i tory dla "walczaków", a nie do jechania gęsiego. Ale już dosyć (uzasadnionych) narzekań.