To była największa niespodzianka sezonu. A może być jeszcze lepszy

W warszawskim hotelu Double Tree by Hilton statuetkę w kategorii "niespodzianka sezonu" otrzymał Zengota, ale równie dobrze mógł ją otrzymać Fajfer. Żużlowcy w głosowaniu kibiców szli łeb w łeb. Na finiszu nieznacznie lepszy był zawodnik Fogo Unii Leszno (25,68% - 24,42%). Wychowanek Startu Gniezno czekał wiele lat na szansę w elicie, a jak w końcu się doczekał, to postanowił z niej skorzystać .

Fajfer nie był zawodnikiem własnego toru

O Fajferze po transferze do Gorzowa mówiło się naprawdę sporo. Zwracano głównie uwagę na to, że jest świetnym startowcem i może być zawodnikiem własnego toru, jeśli tylko pozna wszystkie ścieżki w Gorzowie. Na wyjazdach miał mieć jednak kłopoty z punktowaniem. Ta teoria kompletnie się nie sprawdziła, bo Fajfer punktował na podobnym poziomie zarówno u siebie (1,769), jak i na wyjeździe (1,757), co jest oczywiście tylko i wyłącznie jego atutem.



- Fajfer pokazał, że jest bardzo ambitny i waleczny. Nie zawsze jednak wszystko szło po jego myśli. Potrafił wygrać ważne wyścigi, ale kilka istotnych też skopał. Patrząc na to, że był to jego pierwszy seniorski sezon na poziomie PGE Ekstraligi, to wydaje mi się, że się sprawdził. Początek jest obiecujący, a ma jeszcze szansę na większy rozwój - mówi nam Bogusław Nowak, legendarny zawodnik Stali.