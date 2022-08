To była egzekucja. Złote dziecko dało półfinał

Abramczyk Polonia zdemolowała na własnym torze Zdunek Wybrzeże 56:34 i pewnie wjechała do półfinału eWinner 1. Ligi. Goście wybrali się do Bydgoszczy z jednym żądłem i byli krok od kompromitacji. Resztki honoru uratował gdańszczanom rewelacyjny Rasmus Jensen. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził genialny nastolatek - Wiktor Przyjemski.