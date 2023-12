To był transfer last minute! Tego ruchu na pewno nie będą żałować

Plany Sławomira Kryjoma na sezon 2024 brutalnie zweryfikowały nowe przepisy, które wymusiły na pierwszoligowych klubach stworzenie spółki kapitałowej, by przystąpić do rozgrywek Speedway 2. Ekstraligi. Stworzenie spółki przed zespół z Landshut wiązało się z wieloma przeszkodami, przez co włodarze niemieckiego zespołu postanowili wystartować w Krajowej Lidze Żużlowej.

Nie chciał wracać do 2. Ligi

- Nie ukrywam, że po tym, co wydarzyło się z Landshut Devils, nie chciałem wracać do drugiej ligi. Kiedy dzwonią do ciebie z domowego klubu i masz silną presję prywatnego otoczenia żeby wrócić, to takie decyzje podejmuje się łatwiej. Nie było dużego pola manewru - tłumaczył Kryjom w Rozmowie Interii.