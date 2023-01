To był miesiąc jak ze snów. Prezenterka wróciła do Polski

Zakochana para tej zimy wybrała się do Australii nie bez powodu . Rohan Tungate wziął bowiem udział w indywidualnych mistrzostwach kraju, które powróciły po ustaniu pandemii koronawirusa. Zawodnik Stelmet Falubazu w czterorundowym cyklu pokazał się z całkiem dobrej strony, ponieważ do podium zabrakło mu jedynie trzech punktów . Poza tymi zmaganiami 33-latka oglądaliśmy także w wielu innych zawodach towarzyskich, gdyż była to dla niego doskonała okazja na przetestowanie sprzętu czy po prostu sprawdzenia się w boju pod taśmą po kilkumiesięcznej przerwie.

Alicja Sękowska już poprowadziła program. Rohan Tungate jeszcze ma spokój

Błogie chwile zakochanej pary potrwały do końcówki stycznia. Alicję Sękowską do Polski wezwały obowiązki zawodowe, a Rohan Tungate powoli musi przygotowywać się na start europejskiego sezonu. O ile nic nie wiemy na temat powrotu zawodnika do Polski, o tyle w kraju od paru dni znajduje się już prezenterka TVP. Pierwsze godziny niestety nie były dla niej najłatwiejsze. - Tak właśnie wyglądam wstając o 3:00 lub 4:00 w nocy i zastanawiając się co by tu zrobić - napisała na Instagramie tuż po przylocie, dodając filmik z przesympatyczną koalą, która wygląda tak, jakby dopiero co się przebudziła.