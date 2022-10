Wspomniani na początku tekstu juniorzy, choć nie okazali się być najlepszymi w lidze, to i tak mieli swój spory udział w ok. 39 punktach, które polscy zawodnicy Motoru średnio zdobywali w każdym spotkaniu. Młodzieżowa formacja lubelskiego Motoru zdobywała przeciętnie 9,90 punktu na mecz. Dużo, ale nie najwięcej w lidze. Lepsi okazali się juniorzy częstochowskiego Włókniarza, którzy dorzucali do dorobku drużyny średnio 12,05 pkt./mecz.

Włókniarz i Stal niemal identyczne

Ciekawe jest jednak to, jak rozkłada się udział Polaków i obcokrajowców w wynikach dwóch zespołów, które stanęły obok Motoru na podium. Polscy reprezentanci Włókniarza zdobywali średnio 27,55 pkt./mecz, a Polacy reprezentujący Stal dorzucali do dorobku drużyny 27,40 punktu w każdym meczu. Różnica wynosi zatem... 0,15 punktu po 18 odjechanych spotkaniach.

Interesujące jest to, że w statystyce zawodników zagranicznych również lepsi okazali się częstochowianie. Leon Madsen i spółka dorzucali do dorobku całego Włókniarza średnio 20,55 punktu, podczas gdy Martin Vaculik z kolegami wzbogacali zespół z Gorzowa Wielkopolskiego o średnio 19,25 punktu.

Jeśli do tego dorzucimy wygraną Włókniarza w pojedynku formacji juniorskich 12,05 do 3,60 możemy zadać sobie pytanie - jak to możliwe, że to Stal, a nie Włókniarz, zakończyła sezon ze srebrnym medalem Drużynowych Mistrzostw Polski? Odpowiedź jest bardzo prosta. Włókniarz punktował wysoko cały sezon, jednak nie w momentach, kiedy liczyło się to najbardziej. A to właśnie zrobiła Stal.