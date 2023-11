To był hit transferowy. Nie mógł wybrać lepiej?

Markuszewski: Polonia? Są lepsze drużyny

Dlaczego Buczkowski nie wrócił do PGE Ekstraligi?

Były zawodnik nie zostawił na nich suchej nitki. Został oszukany? - Jestem właśnie zaskoczony, że Falubaz go nie zostawił . Spójrzmy na Grudziądz, Wrocław, Toruń czy inne drużyny, które miały już dogadanych zawodników. W tym roku jeszcze świetni juniorzy przechodzili na pozycję U24. Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski wskoczyli na seniorkę, a to oznaczało, że na rynek transferowy trafią Jarosław Hampel i Piotr Pawlicki. Obaj poszli do Zielonej Góry, a Falubaz pozbył się Krzysia. Szkoda, że nie będzie jeździł w Ekstralidze, ale mam nadzieję, że będzie najlepszym zawodnikiem I ligi - podkreśla ekspert.

Falubaz trzymał lidera w niepewności

Buczkowski dopiero pod koniec rozgrywek dowiedział się, że w Zielonej Górze nie ma dla niego przyszłości. Klub długo trzymał go w niepewności. Czy mógł szybciej wskoczyć na rynek, zwłaszcza po przeczytaniu informacji o zaawansowanych negocjacjach Falubazu z Hampelem i Pawlickim?



- Krzysiu stał w miejscu. Nie wiedział, co ma zrobić. To jednak nie jest jego wina, tylko zasad. Według mnie pomyłką jest to, że I liga kończy sezon później niż Ekstraliga. Terminarz jest źle ustawiony i później pojawia się problem z kontraktami. Drużyna, która awansuje, jest skazana albo na słabych zawodników, albo na tych, którzy zostali na rynku. Coś w tym kierunku musi się zmienić - podsumowuje Markuszewski.