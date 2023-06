To był finał marzeń! Polak pędzi po drugie złoto w karierze

Piątkowe zawody na stadionie imienia Edwarda Jancarza były poważnie zagrożone od piątkowego poranka, kiedy nad obiektem spadł pierwszy mocny deszcz . Organizatorzy dobrze znali prognozy pogody, więc postanowili zabezpieczyć nawierzchnię plandeką. Ta zdała egzamin połowicznie, ponieważ o ile proste wyglądały dosyć dobrze, o tyle kiepsko prezentował się drugi łuk. Po długich pracach ostatecznie żużlowcy pojawili się pod taśmą, jednak zrobili do dopiero o godzinie 21:00.

Czy warto było tyle czekać na ściganie najlepszych młodzieżowców globu? Naszym zdaniem zdecydowanie tak. Początkowo główni bohaterowie walczyli co prawda z wymagającym torem, ale wraz z biegiem czasu robił się on coraz bardziej bezpieczny. Kibice oglądali też mnóstwo mijanek i byli świadkami historycznej chwili, bowiem w czwartej odsłonie nowy rekord gorzowskiego owalu pobił Mateusz Cierniak .

Obecny żużlowiec Platinum Motoru spisywał się w piątkowy wieczór wyśmienicie, gdyż poza zapisaniem się na kartach historii stadionu imienia Edwarda Jancarza, w rundzie zasadniczej nie znalazł choćby jednego pogromcy. Kroku dotrzymywali mu chociażby Bartłomiej Kowalski oraz Damian Ratajczak, którzy także awansowali do półfinału . Poza czołową ósemką wylądował natomiast Oskar Paluch. Wychowanek Stali przed własną publicznością pewnie liczył na zdecydowanie więcej.

Klasyfikacja po rundzie zasadniczej ułożyła się tak niefortunnie dla polskich fanów, że w jednej gonitwie spotkali się później trzej wcześniej wspomniani reprezentanci naszego kraju. Żadnych szans rywalom nie dał w niej Mateusz Cierniak, co chyba nie powinno nikogo dziwić. Tym razem gorzej poszło zarówno Ratajczakowi, jak i Kowalskiemu. Obaj pożegnali się z turniejem i jedyne co im wówczas pozostało, to wspieranie lidera klasyfikacji cyklu w wielkim finale imprezy.