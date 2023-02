To był dramat. Huknął w słupek od bramy

To była walka o życie

Kamiński doznał nie tylko urazu kręgosłupa, ale także czaszki. Potrzebna była u niego trepanacja. Oczywistym stało się to, że do żużla już nie wróci. W tamtym momencie liczyła się tylko walka o powrót do zdrowia. Dodatkowo zawodnik miał też problemy z biodrem. Wiele miesięcy spędził w szpitalu i na szczęście udało się zażegnać zagrożenie. Niestety Kamiński został tak naprawdę bez środków do życia, bo nie jeżdżąc, nie zarabiał.