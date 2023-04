To będzie wielkie święto. Sprzedali wszystkie bilety

Zanim cała Polska będzie ekscytować się pojedynkiem we Wrocławiu, o godzinie 18:00 w Gorzowie spotkają się ze sobą ebut.pl Stal oraz ZOOLeszcz GKM. O ile gospodarze piątkowego starcia mogą się czuć w miarę zadowoleni, ponieważ na inaugurację w Toruniu prawie pokonali faworyzowanego For Nature Solutions Apatora, o tyle goście przyjadą do województwa lubuskiego z kwaśnymi minami. Tauron Włókniarz kilka dni temu wystawił im się właściwie na tacy, bowiem wystąpił bez Kacpra Woryny, jednak podopieczni Janusza Ślączki zdołali wyrwać zaledwie meczowy remis. Ponadto nie wypalił pomysł trenera z postawieniem na Mateusza Szczepaniaka. Doświadczony Polak nie pokazał się z najlepszej strony i w piątek otrzyma wolne.