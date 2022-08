To będzie walka z czasem. Gwiazdy przed wielkim wyzwaniem

Oni nie będą narzekać na brak wrażeń

Najgorsze dla Szymona Woźniaka oraz paru innych klasowych zawodników nadejdzie jednak następnego dnia, ponieważ wszystkich czeka wyczerpująca podróż do Polski. Zmagania ligowe rozpoczniemy od starcia For Nature Solutions Apatora z Moje Bermudy Stalą o godzinie 18:00. Tuż po ostatniej gonitwie na Motoarenie stacja Canal+ Sport 5 wirtualnie przeniesie nas do Wrocławia na szlagier pomiędzy Betard Spartą a zielona-energia.com Włókniarzem Częstochowa. W obu meczach emocji na pewno będzie co niemiara!