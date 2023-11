To będzie w końcu ten rok? Gwiazdy same przygotują tor

Abramczyk Polonia Bydgoszcz ściągnęła do siebie gwiazdy sprzed lat, czyli Krzysztofa Buczkowskiego oraz Kaia Huckenbecka. W klubie zostaje też Andreas Lyager, a to daje dużą nadzieję na to że przynajmniej na własnym torze ten zespół będzie praktycznie nie do pokonania. Wiemy już, że cała trójka zgłosiła swoje sugestie dotyczące przygotowania toru.