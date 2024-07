To będzie transferowy hit, jest jeden warunek. Znany inżynier pośrednikiem

Leon Madsen był raczej łączony z Betard Spartą Wrocław. Mówiło się, że jeśli odejdzie z Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, to właśnie tam. Prawdziwa bomba wybuchła, gdy Madsen sondowany przez Apatora Toruń powiedział, że mogą do niego zadzwonić za dwa lata. Tak dał do zrozumienia, że już ma inny klub. Wtedy wydawało się, że to Sparta, a teraz okazuje się, że to jednak FOGO Unia Leszno.