To będzie transferowa niespodzianka. Motor Lublin sprzątnie im gwiazdę sprzed nosa

- Najlepszy junior zostaje w najlepszej drużynie! Jedynym klubem, do którego Wiktor Przyjemski może przejść - w przypadku awansu do PGE Ekstraligi - jest Abramczyk Polonia Bydgoszcz - taką informacją niedawno pochwalił się Orlen Oil Motor Lublin. Przyszłość 19-latka rozstrzygnie się dopiero we wrześniu, kiedy zakończą się zmagania w Metalkas 2. Ekstralidze. - Myślę, że Przyjemski dalej będzie startować w Lublinie - mówi w rozmowie z Interia Sport Dariusz Stenka. Były żużlowiec lubelskiego klubu zaznacza, że w Motorze jest świetny klimat do rozwoju, zawodnicy stają się tam lepsi.