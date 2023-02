To będzie sądny dzień. Wtedy poznają prawdę

Nicki Pedersen w czerwcu nabawił się poważnej kontuzji miednicy. Od tego czasu walczy o powrót do zdrowia. Ostatnie doniesienia z Danii są jednak optymistyczne. Były mistrz świata trenuje na pełnych obrotach i deklaruje - "będę gotowy"!

Wtedy sprawdzą stan zdrowia swojego lidera

Nicki Pedersen to lider ZOOleszcz GKM-u Grudziądz i zawodnik, bez którego trudno wyobrazić sobie zespół Janusza Ślączki. Wszyscy w klubie trzymają kciuki za jego powrót do formy. Jeśli rzeczywiście Duńczyk stawi się na pierwszych treningach w pełni dysponowany, to zapewne wielu osobom spadnie kamień z serca.