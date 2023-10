To będzie nowy minister sportu? „Nie zrobiłem tego dla nagrody”

- Tyle że ja nie zrobiłem tego dla nagrody. Nawet mi wtedy przez myśl nie przeszło: dobra, teraz odmawiam, bo za cztery lata partia mnie wynagrodzi. Chodziło tylko o sumienie, serce i o to, co mówiłem swoim wyborcom, walcząc wówczas o senat - opowiada nam teraz Robert Dowhan.

Wtedy Dowhan wydał oświadczenie, a teraz mówi to

I teraz wracamy do oświadczenia i tego, co zostało napisane na samym końcu, czyli stwierdzenia: "nie w tej kadencji". - Wtedy odmówiłem, bo tak podpowiadało mi sumienie i serce. Nie mógłbym spojrzeć w lustro. Nie mógłbym spojrzeć w oczy swoim wyborcom. Jakbym to zrobił, to sam zatrzasnąłbym przed sobą drzwi - mówi nam Dowhan.

Szczerze jednak przyznaje, że gdyby przyszły premier koalicyjnej większością zaproponował mu tekę ministra, to on by nie odmówił. - To zawsze jest zaszczyt. Nawet nie o tekę ministra chodzi, ale w ogóle o pracę w ministerstwie, bo przecież do sejmu dostali się też Jagna Marczułajtis i Paweł Papke, którzy w przeszłości byli wybitnymi sportowcami, olimpijczykami. Poza wszystkim, jak już powiedziałem, niczego nie oczekuję. Wtedy chciałem zachować się przyzwoicie i to wszystko - kwituje Dowhan.