To będzie najpoważniejszy rywal Zmarzlika. Polak może stracić tytuł

„Jeżeli nie Dominik, to kto?”

„Nie jest automatem”

- To pokazuje, że Bartek nie jest też automatem. Nic nie jest nam dane z góry. Bartek obecny regulamin wykorzystuje do zera. Jest też pretendent, który okrzepł w zawodach Grand Prix. Widać, że Dominik poukładał sprawy sprzętowe. Jakiś czas temu nastąpiła daleko idąca zmiana. Bardzo dobrze czuje te rozwiązania technologiczne, dobrze wie jak reagować. Porażki w sporcie to rzecz naturalna - wyjaśnia.

- Chodzi o to, by Dominik zbyt bardzo nie dzielił włosa na czworo, jeśli chodzi o sprawy sprzętowe. Czasami pewnie będzie kłopot z prędkością. Chodzi o to, by nie gubił koncentracji, on już nie musi mieć najlepszego silniku, by wygrywać. On potrafi już jechać sobą, jest świetnym zawodnikiem. To będzie najpoważniejszy rywal dla Bartka, nie boję się tego powiedzieć wprost - kończy Frątczak. Pierwszy test mocy Kubery w Grand Prix już 3 maja, wtedy zawodnicy będą inaugurować cykl mistrzostw świata w niemieckim Landshut.