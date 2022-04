To będzie "mecz sezonu". Szykuje się sensacja?

Arged Malesa - GKM. Bukmacherzy zmienią zdanie?

Faworytem tego meczu będą goście z Grudziądza. Tak też sądzą bukmacherzy, którzy dają GKM-owi nieco większe szanse. Jednak im bliżej "meczu sezonu" tym większe nadzieje wśród gospodarzy. Trudno wyciągać jakieś większe wnioski po sparingach, jednak na razie ostrowianie wyglądają całkiem obiecująco. Słychać głosy, że zmotywowany jest Chris Holder, który wygląda na motocyklu bardzo dobrze. Wysoką formę zaprezentowali też pozostali obcokrajowcy, w tym Nicolai Klindt. Zadowolony z pierwszych jazd jest również Tomasz Gapiński. W zasadzie jedyny znak zapytania jest obecnie przy Grzegorzu Walasku, który nabawił się urazu i dopiero wraca do treningów.

Reklama

Pewną nerwowość mogą odczuwać za to w Grudziądzu. Pierwsze mecze kontrolne bynajmniej nie wskazują na to, że GKM diametralnie zmieni swoje oblicze względem poprzedniego sezonu. Oczywiście świetnie (jak zawsze) wygląda Nicki Pedersen. In plus zaskakuje Norbert Krakowiak, który wyrasta na drugą siłę w zespole. Nieźle spisuje się także Frederik Jakobsen.

Jednak z perspektywy GKM-u kluczowa może okazać się postawa dwójki doświadczonych Polaków - Krzysztofa Kasprzaka i Przemysława Pawlickiego. Do tej pory wiedzie im się średnio, choć sporo kółek mają już na swoim koncie. Obaj oczywiście testują sprzęt, jednak jeśli nie ustabilizują formy na poziomie 7-8 punktów do meczu w Ostrowie, to grudziądzanie mogą mieć spory problem. Tym bardziej, że dużo pracy czeka także młodzieżowców, którzy po przerwie zimowej też niczym szczególnym nie zachwycili jak do tej pory.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Grigorij Łaguta pogrążył swojego brata Artioma INTERIA.TV

GKM cierpi przez wykluczonego Rosjanina

Zupełnie inaczej o szansach grudziądzan mówilibyśmy, gdyby w drużynie był nadal Wadim Tarasienko. Rosjanin miał być nową gwiazdą drużyny. Z powodu wojny na Ukrainie i sankcji wymierzonych w zawodników z tego kraju, jazdę w PGE Ekstralidze ma z głowy. W klubie nie robią z tego żadnej tragedii, ale teraz drużyna uszyta jest idealnie na miarę i dobrze byłoby, aby każdy punktował na niezłym poziomie, co w zeszłym sezonie było problemem.

Inna sprawa, że GKM może na mecz w Ostrowie zastosować zastępstwo zawodnika za Tarasienkę. Ciekawe, czy na takie rozwiązanie zdecyduje się trener Janusz Ślączka, tym bardziej że niezła forma Krakowiaka i Jakobsena w sparingach w pełni predysponuje ich do jazdy w składzie.