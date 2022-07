To będzie dla nich sądny weekend. Walka nie tylko o utrzymanie

W piątek interes przejmie stacja Eleven Sports. Najpierw kamery, eksperci i komentatorzy wybiorą się do Ostrowa na mecz Arged Malesy z For Nature Solutions Apatorem. Dla gospodarzy to już ostatnia szansa na zdobycie jakichkolwiek punktów, ponieważ już więcej nie będą mieli oni okazji do rywalizacji na domowym obiekcie. Goście są natomiast napędzeni niedawną wygraną z Moje Bermudy Stalą Gorzów. Kilkanaście minut po ostatnim wyścigu w Wielkopolsce przeniesiemy się do Wrocławia, gdzie pojedynek o fazę play-off stoczą Betard Sparta oraz ZOOLeszcz GKM. W wielkim skrócie - zwycięzca jedzie dalej, a przegrany niebawem uda się na zasłużone wakacje.