To będzie chwila prawdy. Już nikt nie powie na nich złego słowa?

Krośnianie po świetnym początku tegorocznych rozgrywek, w ostatnim miesiącu mocno spuścili z tonu. Nerwowo zrobiło się wewnątrz zespołu oraz w klubowych gabinetach. Po przygotowaniu niebezpiecznej nawierzchni na pojedynek z ebut.pl Stalą Gorzów, tor beniaminka utracił bowiem licencję, a ponadto centrala ukarała zawieszeniem najważniejszych członków sztabu szkoleniowego. Prezes Grzegorz Leśniak zadziałał jednak w ekspresowym tempie i ściągnął do siebie Grzegorza Węglarza. Jeden z najlepszych specjalistów w kraju odwdzięczył mu się w ekspresowym tempie, dzięki czemu piątkowy pojedynek z Tauron Włókniarzem dojdzie do skutku. Co prawda obiekt przy Legionów jak na razie odzyskał licencję tylko na określony czas, ale jeżeli pójdzie wszystko zgodnie z planem, to do końca sezonu Cellfast Wilki nie powinny mieć większych problemów w tej właśnie sprawie.