Tłumy na spotkaniu z gwiazdami! Co za gest kibiców

- Nasz dział marketingu przygotowywał się do wszystkich grudniowych akcji tak naprawdę od końca września. Pod koniec listopada mieliśmy w klubie dzień przeznaczony dla przedstawicieli mediów, a przy tym wykonaliśmy ogrom prac związanych z wykorzystaniem zawodników do materiałów klubowych. Tradycyjnie z początkiem grudnia wystartowały nasze e-Mikołajki, które jak obserwujemy świetnie wkomponowały się w czas świąteczny i co najważniejsze przypadły do gustu naszym kibicom, którzy aktywnie uczestniczą w licytacjach. Duże podziękowania należą się też naszym zawodnikom za to, że przekazali świetne gadżety pod kątem zainteresowania dla kibica. Do akcji włączył się również Tobiasz Musielak, który żyje naszym klubem i zawsze miło gości się jego osobę na leszczyńskim stadionie. Licytacje zakończyły się piątego grudnia i w sumie zebraliśmy na nich dokładnie 7730zł, które przekażemy dla domu dziecka w Lesznie. Serdecznie wszystkim dziękujemy za dobre serce i wsparcie wszystkich klubowych inicjatyw - przekazał nam Rafał Dobrowolski, rzecznik prasowy Unii Leszno.