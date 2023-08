Tłumaczą powody transferu. Tego elementu brakowało

Dawno kibice Sparty Wrocław nie wiedzieli podwójnego zwycięstwa swoich juniorów w biegu młodzieżowców. Wszystko dzięki transferowi Kevina Małkiewicza, w którym drzemie ogromny potencjał. Wydaje się także, że to w trakcie sezonu był brakujący element Sparty. Teraz wrocławianie są jeszcze mocniejsi, niż wcześniej. - Juniorzy odjechali świetny wyścig. Tym bardziej, że leszczyńscy juniorzy są jednymi z najlepszych w Polsce. Mają swoją renomę. To napawa optymizmem - skomentował Dariusz Śledź.

Nie chcieli trafić na Motor, stresowali się do końca

Wrocławianie choć byli praktycznie pewni awansu do półfinału DMP, mimo wszystko walczyli ze stresem. Chcieli uniknąć spotkania w półfinale z Motorem Lublin. Ćwierćfinał Motoru z Apatorem faktycznie przez chwilę układał się tak, że to lublinianie mieli awansować jako lucky loser. Ostatecznie Sparta spotka się w półfinale z Apatorem.

- Do ostatniego wyścigu, okrążenia i szachownicy odczuwaliśmy nerwy. Taki jest format rozgrywek. Cieszymy się, że wygraliśmy ostatecznie. To jednak nie jest nasze maksimum. Mamy wciąż rezerwy. Cała drużyna zostawiła serce na torze i zasługuje na wyróżnienie. Jedziemy z Toruniem i musimy się odpowiednio przygotować do tego spotkania. Nie potrafię odpowiedzieć, czy to dobry dla nas rywal. Marzymy o wjeździe do finału - powiedział Dariusz Śledź.