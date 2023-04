Thriller w Grudziądzu! Powrót króla Pedersena

Emocje do samego końca

Do 11. wyścigu wydawało się, że częstochowianie mają opanowaną sytuację w meczu, bo prowadzili różnicą ośmiu punktów. Ponadto kunsztem taktycznym nie popisał się Janusz Ślączka, który w 10. wyścigu w ramach rezerwy taktycznej w bój posłał Nickiego Pedersena, który zmienił Mateusza Szczepaniaka. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że ze strony Włókniarza w tym wyścigu jechali... juniorzy Kupiec i Karczewski. Pedersen i Czugunow wygrali co prawda bieg 10. podwójnie i GKM zmniejszył stratę do 4 punktów, ale przez to trener Ślączka nie mógł użyć Pedersena w 11. wyścigu.