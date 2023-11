"The last dance" wielkich gwiazd? Tam już mogą nie wrócić

Średnia Krzysztofa Kasprzaka nieznacznie przekroczyła 1,5 punktu/bieg, a on sam utrzymuje, że wcale nie był to dla niego zły rok, bo statystyki mógłby poprawić meczami przeciwko słabszym zespołom, w których nie startował ze względu na kontuzje. Dość pokrętne tłumaczenie, bo jak Kasprzak jeździł każdy widział. To już nie jest ten sam przebojowy zawodnik, którego pamiętamy sprzed lat. Dziś były wicemistrz świata jeździ zdecydowanie bardziej zachowawczo i bazuje głównie na momencie startowym.

Czy gwiazdy po 40-stce wrócą jeszcze do PGE Ekstraligi?

Ciekawe w tym wszystkim jest to, że obaj zawodnicy nie powiedzieli "nie" powrotowi do elity. Pedersen na konferencji w Rzeszowie, na której został zaprezentowany jako nowy zawodnik Stali sugerował, że chętnie podjąłby rękawice wspólnie ze swoim nowym klubem. Może być to jednak trudne zadanie zważywszy na wiek. Duńczyk ma już 46 lat i jak sam zapowiedział czeka go jeszcze rok, maksymalnie dwa lata startów na żużlu. Wiele najpewniej będzie zależeć od kondycji zdrowotnej.