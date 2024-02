Testują go w ekstremalnych warunkach. Czy to ma sens?

W miejsce Michaiłowa do Bydgoszczy trafił jego rówieśnik, Szymon Szlauderbach. I on już spisywał się lepiej. Największym problemem tego zawodnika były mecze u siebie . Kompletnie nie był w stanie się dopasować, choć na wyjazdach jeździł nawet powyżej oczekiwań. Być może zostałby w Polonii na ten nadchodzący sezon, gdyby nie... wiek. Szlauderbach jest już "za stary" na U24. Trafił do Poznania, a więc pozostał w Speedway 2. Ekstralidze.

Soerensen ma się sprawdzić na tle takich nazwisk?

Bartosz Zmarzlik, Artiom Łaguta, Patryk Dudek czy Maciej Janowski - to cztery najmocniejsze nazwiska, które pojadą w tym turnieju. Inni uczestnicy to także bardzo mocni zawodnicy. Nie jest wykluczone, że w takiej stawce Soerensen wypadnie bardzo kiepsko. A to może mu podkopać morale przed startem sezonu. Bo w teorii każdy mu powie, że nie ma się czym przejmować, ale on sam będzie wiedział ile go dzieli od rywali z tego turnieju.