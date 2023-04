Nie miałem okazji oglądać niedzielnych spotkań żużlowych. Oczywiście co jakiś czas zerkałem w telefon. O dziwo we Wrocławiu do któregoś momentu Fogo Unia Leszno trzymała się w kontakcie. Druga połowa meczu to już widoczna dominacja Betard Sparty. Wygrali zasłużenie i moim zdaniem są pewniakami do wielkiego finału.