Terminarz dla nich idealny. Będą poprawki last minute

Zazwyczaj PGE Ekstraliga zaczynała się maksymalnie do 10 kwietnia. W sezonie 2024 zacznie się jednak kilka dni później, co dla kibica w zasadzie nie stanowi większego problemu. Czeka od października, poczeka i tych kilka dodatkowych dni. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że i dla zawodników to tak naprawdę wszystko jedno. Ale wcale tak nie jest. Oni zyskają co najmniej kilka dni na poprawki, które w niektórych przypadkach będą wręcz niezbędne. Przed ligą odbędzie się sporo turniejów towarzyskich w mocnej obsadzie.