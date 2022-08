Terminarz daje pole do nadużyć. Będą wiedzieli wszystko

Jazda w zawodach dzień po dniu to dla żużlowców chleb powszedni. W przypadku zawodów w Glasgow problem jest jednak z transportem do Szkocji. W sobotni poranek nie ma lotów z Polski, na tyle wcześnie, żeby zawodnicy zdążyli na trening przed zawodami w Glasgow. Jest połączenie z Berlina do Edynburga, ale nie ma możliwości, żeby dojechać na lotnisko na czas, gdy wyrusza się dzień wcześniej wieczorem z Krosna. Dlatego spotkanie Cellfast Wilki Krosno - Trans MF Landshut Devils odbędzie się 11, a nie jak pierwotnie planowano, 19 sierpnia. To oznacza, że ostatni mecz ćwierćfinałowy odbędzie się tydzień po dwóch pozostałych spotkaniach, decydujących o awansie do półfinałów.