Teraz z nich kpią, ale jeszcze zapłaczą. Liczby nie kłamią

Liczby pokazują, że dzięki tej wymianie Motor zyskał na mocy

Jak sobie dodamy średnie meczowe nowej trójki (Zmarzlik 13,90, Lindgren 8,44, Holder 8,20) i zestawimy je z tymi, którzy odeszli (Michelsen 11,42, Drabik 8,70, zz-tka w kluczowej fazie play-off 6,80), to wychodzi na to, że Motor będzie o 3,62 punktu mocniejszy.

Tylko Sparta ma skład, który może zatrzymać Motor

A biorąc pod uwagę wszystkie zalety Zmarzlika, to ta moc może być zdecydowanie większa. Taki Holder już raz zyskał na współpracy ze Zmarzlikiem. Kiedy jeździł u jego boku w Stali Gorzów, to zaliczył najlepszy sezon w karierze. Rezerwy tkwią też w Mateuszu Cierniaku. On też może na współpracy ze Zmarzlikiem skorzystać.