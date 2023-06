Teraz to Wilki są w potrzasku. Bez tego się nie uratują

Już sama wygrana grudziądzan nad mistrzami Polski wydawała się mało prawdopodobna. GKM zrobił jednak coś niemożliwego - rozgromił Motor 56:34 i zgarnął trzy punkty. Teraz na koncie tej drużyny w tabeli są 4 punkty i w niedalekiej perspektywie kilka meczów, w których można zapunktować. Bo Skoro żużlowcy Janusza Ślączki rozbili jednego z faworytów do złota, to dlaczego nie mogą wygrać za dwa punkty na własnym torze z Apatorem czy Stalą?. Dlatego też nie mogą wygrać z bonusem z Wilkami? W Krośnie gospodarze wygrali tylko 49:41. GKM, utrzymując skuteczność na własnym torze, może w końcu spełnić marzenia kibiców i po raz pierwszy znaleźć się w fazie play-off. A obecny sezon jest dla grudziądzan już dziewiątym z rzędu w PGE Ekstralidze. 11 punktów po rundzie zasadniczej jest teraz całkiem możliwe i ten wynik może zagwarantować im szóste miejsce. GKM - obecnie ma 4 punkty, może mieć 11 punktów 9. kolejka - Sparta (wyjazd) - 0 pkt 10. kolejka - Apator (dom) - 2 pkt 11. kolejka - Wilki (dom) - 3 pkt 12. kolejka - Unia (wyjazd) - 0 pkt 13. kolejka - Stal (dom) - 2 pkt 14. kolejka - Włókniarz (wyjazd) - 0 pkt

Bez tego Wilki się nie uratują

Wilki są w potrzasku. W tej chwili punktów na koncie beniaminka jest tyle samo, co po stronie GKM-u, a pozostałe mecze są naprawdę trudne. Krośnianie będą podejmować jeszcze wielką trójkę, czyli Spartę, Włókniarz oraz Motor. Jak nie wezmą przykładu z grudziądzan i sensacyjnie nie wygrają z faworytem, to ich los może być przesądzony. Powalczyć mogą jeszcze w Grudziądzu o punkt bonusowy. 42 punkty przy Hallera? Nie jest to niemożliwe, ale zadanie wydaje się ciężkie do wykonania (odebraliby punkt bezpośredniemu rywalowi). Wygrana za trzy na sam koniec z Unią nie wystarczy do uniknięcia spadku, jeśli Wilki nie zdobędą z trzech lub najlepiej czterech nadprogramowych punktów. Jedno jest pewne - ich szanse na utrzymanie po meczu z Grudziądzu zmalały.



Wilki - obecnie mają 4 punkty, mogą mieć 7 punktów

8. kolejka - Sparta (dom) - 0 pkt

9. kolejka - Stal (wyjazd) - 0 pkt

10. kolejka - Włókniarz (dom) - 0 pkt

11. kolejka - GKM (wyjazd) - 0 pkt

12. kolejka - Motor (dom) - 0 pkt

13. kolejka - Apator (wyjazd) - 0 pkt

14. kolejka - Unia (dom) - 3 pkt