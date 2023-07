Teraz nie mają innego wyjścia. Zaskoczenie?

Vaclav Milik podpisał prekontrakt na starty w Cellfast Wilkach w sezonie 2024. Kibice są wniebowzięci i proponują, aby to Czech został nowym kapitanem zespołu. Jak widać, w Krośnie stracili już wiarę w pozostanie Andrzeja Lebiediewa, któremu jest najbliżej do For Nature Solutions KS Apatora. W przypadku odejścia Łotysza opaska kapitańska rzeczywiście powinna powędrować do Milika. Wszystko na to wskazuje.