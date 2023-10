Teraz będzie na Słowacji słynniejszy niż jego żona aktorka. "Jeszcze to do mnie nie dociera"

Vaculik: To pierwszy medal dla mojego kraju

- To jest niesamowite uczucie, pierwszy medal dla mojego kraju. Bardzo się cieszę, że udało mi się go zdobyć. Jeszcze trochę nie dociera to do mnie, ale radość jest ogromna - mówił Vaculik po zawodach.

- Chciałbym wszystkim podziękować, bo to zasługa wielu ludzi. Podziękowania dla rodziny, mojego teamu, tunera, wszystkich sponsorów, kibiców i klubu, dla którego jeżdżę. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają. Mogę siedzieć koło tak wielkich zawodników. Dla mnie to zaszczyt - dodał.

Vaculik o Zmarzliku

Nagle Słowak zaczął mówić o... Zmarzliku i Fredriku Lindgrenie, czyli o zawodnikach, którzy obok niego stanęli na podium w końcowej klasyfikacji. - Słuchałem wypowiedzi Bartka. Użył słów godnych mistrza świata, mówił z pełną pokorą. To niesamowite. Obecność z tym gronie to dla mnie zaszczyt. Gratulacje dla Freddiego, bo miał niesamowity sezon. Tego mu gratuluję - podkreślił żużlowiec.



Vaculik nie zamierza zwalniać nogi z gazu po zdobyciu brązowego krążka, tylko już mówi o swoich kolejnych celach. - Wracając do wyniku, to jestem mega zadowolony, a cały czas mam w głowie swoje cele. Ten medal był celem, mam jeszcze kolejne, które chcę spełnić. Ciężka praca i z pokorą do przodu - podsumował.