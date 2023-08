Ten związek nie ma przyszłości. Gwiazdor ligi nieudolnie lansuje rodaka

For Nature Solutions Apator Toruń - Platinum Motor Lublin, niedziela, godz. 14:00

Motorowi należy się pochwała ze tryumf we Wrocławiu na koniec rundy zasadniczej, nawet mimo tego, że Sparta podeszła do spotkania ze Zmarzlikiem i spółką na pół gwizdka. Lublinianie wysłali sygnał, że są mocny. Bez jednej ze swoich armat, przy dobrym ułożeniu składu można tę dziurę po Holderze załatać.

Tauron Włókniarz Częstochowa - Ebut.pl Stal Gorzów, niedziela, godz. 16:30

W przypadku Stali Gorzów słowo kryzys sprowadza się do dwóch elementów. Szymon Woźniak mówił niedawno w magazynie Eleven, że brakuje mu spokojnych treningów na Jancarzu. To wydaje się akurat łatwe do rozwiązania. Druga rzecz do naprawienia, to Anders Thomsen, a dokładnie jego park maszyn. Z Duńczykiem naprawdę nie dzieje się nic złego, ale potrzebował zakupów sprzętowych. Małego odświeżenia silników. Z tego, co wiem miał je zrobić w tym tygodniu. Jeśli uda się ten maleńki pożar ugasić, znaki zapytania w kontekście ekipy z Gorzowa błyskawicznie znikną.