Ten zawodnik kosztował krocie! Dlatego do nich nie trafił

Podstawowym celem poznaniaków będzie utrzymanie, ale prezes Kozaczyk po cichu liczy na awans do fazy play-off (miejsce w szóstce). W realizacji tego celu na pewno nie pomoże Mateusz Bartkowiak, który trafił do potencjalnego rywala PSŻ-u w walce o ligowy byt, czyli Orła Łódź.

Prezes PSŻ-u: Bartkowiak kosztował pół miliona

Kozaczyk podczas LIVEchatu na kanale PSŻ-u na YouTubie nie ukrywał, że toczyły się negocjacje z Bartkowiakiem. - Było coś na rzeczy z Mateuszem. Zapytaliśmy o niego Stal Gorzów, pojawiło się też pytanie do zawodnika. Na pewno byśmy się porozumieli, ale na przeszkodzie stanęły finanse. Za to wypożyczenie trzeba byłoby zapłacić Stali 250 tysięcy złotych i Mateuszowi drugie tyle - powiedział prezes klubu z Poznania.

Działacz błyskawicznie wytłumaczył, dlaczego nie zdecydował się na ten ruch. Tłumaczenie jest całkowicie zrozumiałe. - Ten zawodnik kosztowałby nas pół miliona, a naszego klubu nie stać na taki wydatek. Nie mamy tak zamożnych sponsorów i takiego budżetu, żeby sobie na takie coś pozwolić. Nie będziemy działać na kredyt, by później komuś nie zapłacić i za przeproszeniem go oszukać - podkreślił.

Poznaniacy na kilka tygodni spadli do II ligi. Dopiero po wycofaniu się z rozgrywek pierwszoligowych Trans MF Landshut Devils otrzymali zaproszenie do startów w I lidze. Wystarczyło to jednak do utraty Norberta Krakowiaka, Jonasa Seiferta-Salka oraz Oskara Hurysza. Gdyby PSŻ na torze się utrzymał, to ta trójka mogłaby zostać w Poznaniu.