Ten zakup słono ich kosztował. Stracili nerwy, zdrowie i kasę

GKM spalił pierwsze podejście

Gdy Falubaz przegrał finał, to oddech ulgi w Grudziądzu można było poczuć w całej Polsce. GKM zresztą jako pierwszy pogratulował Cellfast Wilkom Krosno pokonania Falubazu w finale eWinner 1. Ligi. Kilka dni po finale Tomasz Gaszyński, menadżer Fricke powiedział nam, że jego zawodnik idzie do Grudziądza.

Menadżer złożył deklarację, a inni dalej kusili Fricke

Atak Wilków udało się odeprzeć, ale w klubie nadal drżą, bo po Fricke’a mogą teoretycznie sięgnąć Betard Sparta Wrocław, czy For Nature Solutions Apator Toruń. Te drużyny mają Rosjan z polskim obywatelstwem w składzie, a PZM wciąż nie zdecydował co z nimi i czy pojadą.

Mówiło się też o zainteresowaniu Moje Bermudy Stali Gorzów. Kiedy jednak zadzwoniliśmy do prezesa klub, to ten zaprzeczył, by Stal składała Fricke jakąkolwiek ofertę. Jednak GKM w sprawie Fricke odetchnie z ulgą, gdy już zostanie podpisany oficjalny kontrakt. To nastąpi nie prędzej niż 1 listopada.